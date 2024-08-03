Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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