Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        K.Ç. idaresindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 zanlıya göza...
        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 zanlıya göza...
        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı
        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı
        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu
        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu
        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 50 hapis istemi
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 50 hapis istemi