Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aydoğdu Mahallesi'nde U.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ü'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Önerler Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 gram eroin ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan Ö.M. ve C.M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 zanlıya göza...
        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 zanlıya göza...
        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı
        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı
        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu
        Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu
        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti