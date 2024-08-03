Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aydoğdu Mahallesi'nde U.G'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ü'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Önerler Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 gram eroin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ö.M. ve C.M.K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.