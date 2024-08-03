Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Milletvekilleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Milletvekilleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ve DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar ile makamında bir süre görüştü.
Ziyarette milletvekilleri ve Soytürk kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
- Tekirdağ NKÜ'de akademisyenlere aşure ikramı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) muharrem ayı dolayısıyla akademisyenlere ve idari personele aşure ikramı yapıldı.
Tatbikat Cami önünde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı.
Etkinlikte, akademisyenlere ve idari personele aşure dağıtıldı.
Şahin, aşure etkinliğiyle muharrem ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşadıklarını belirtti.
- Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları koordinasyon toplantısı yapıldı
Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla İl Müdürü Oktay Öcal başkanlığında toplantı yapıldı.
Toplantıda, üzüm hasadı, bağ bozumu şenliği çalışmaları, TARSİM hasar tespitleri, su kaynakları konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
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