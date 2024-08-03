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        Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor

        Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:27
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        Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor
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        Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

        Adrenalin tutkunları 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

        Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, doğal güzellikleri gökyüzünden izlemenin tadını çıkarıyor.

        Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu söyledi.

        Yamaç paraşütüyle insanlara farklı bir deneyim yaşattıklarını ifade eden Baran, "Özellikle hafta sonu uçuşlar daha yoğun oluyor. Hafta sonu daha fazla günübirlik tatilci bölgeye geldiği için uçuşlarda da artış oluyor. İstanbul'a yakın olmamız bizim için avantaj. İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi gökyüzüyle buluşmak için buraya geliyor. Rüzgar durumuna göre farklı pistlerimizden uçuşları yaptırıp, herkesi buradan güzel anılarla uğurluyoruz." diye konuştu.

        Baran, insanların Uçmakdere'de doğayla iç içe vakit geçirip, gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşadığını dile getirdi.

        Yamaç paraşütü yapan Mehmet Gören de uçuş yapmanın farklı bir deneyim olduğunu, herkesin bu bölgenin güzelliklerini gelip havadan görmesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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