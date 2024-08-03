Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.
Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
T.A. ise polislerce gözaltına alındı.
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