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        Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:51
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        Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

        Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        T.A. ise polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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