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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:51
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        TEKİRDAĞ(A)- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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