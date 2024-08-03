GÜNCELLEME - Tekirdağ'da annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
TEKİRDAĞ(A)- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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