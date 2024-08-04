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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:38
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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.K. yönetimindeki otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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