Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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