Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Türkgücü Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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