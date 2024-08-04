Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yüceer, Gölbaşı Gençlik Parkı'nda yapılan çalışmaları inceledi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, vatandaşları sağlıklı bir yaşam için parkta bulunan yürüyüş ve spor alanlarına davet etti.

Tekirdağ'ın park, bahçe ve yeşil alanlarıyla güzel bir kent olduğunu aktaran Yüceer, "Huzurlu ve keyifli anlarla anlam bulan, yüzünüzün güldüğü bir kent için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.