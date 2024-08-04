"Tekirdağ'dan Tayvan'a uzanan yolculuk" adlı söyleşi düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesince, "Tekirdağ'dan Tayvan'a uzanan yolculuk" isimli söyleşi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen söyleşiye, eğitim için gittiği Tayvan'a yerleşerek orada yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Uğur Rıfat Karlova katıldı.

Karlova, Türkiye'yi Uzak Doğu'da iyi bir şekilde tanıtmak istediğini söyledi.

Türkiye'den Tayvan'a gidiş yolculuğunda yaşadıklarını anlatan Karlova, herkese hayallerinin peşinden gitme tavsiyesinde bulundu.

Karlova, Türkiye'yi ve Türk ürünlerini Tayvan'da en iyi şekilde tanıtmak istediğini belirterek, "Benim bundan sonraki amacım, Türkiye'yi Uzak Doğu'daki ünümü kullanarak, biraz daha iyi bir şekilde tanıtabilmek." dedi.

Karlova, Türk ürünlerini 18 yıldır yaşadığı Tayvan'da tanıtmak için çalıştığını belirterek, maden suyu, gül suyu ve Türk havlularının tanıtımını yaptığını ifade etti.

Söyleşinin ardından soruları cevaplayan Karlova​​​​​​​'ya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından çiçek verildi.