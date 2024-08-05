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        Tekirdağ'da 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:37
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        Tekirdağ'da 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "dolandırıcılık", "tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, araştırma ve fiziki takip sonucu M.S'nin, Osmanlı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan M.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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