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        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çalışan 4 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimya fabrikasında çalışırken rahatsızlanan 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:27
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        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çalışan 4 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimya fabrikasında çalışırken rahatsızlanan 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında aynı bölümde çalışan 4 işçi bir anda fenalaştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçilerin kimyasal maddelerin bulunduğu kanalda çıkan gazdan dolayı zehirlenerek rahatsızlandıkları iddia edildi.

        Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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