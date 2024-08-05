Tekirdağ'da kimya fabrikasında çalışan 4 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçilerin kimyasal maddelerin bulunduğu kanalda çıkan gazdan dolayı zehirlenerek rahatsızlandıkları iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında aynı bölümde çalışan 4 işçi bir anda fenalaştı.

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