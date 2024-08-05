Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Canlar Mekatronik fabrikasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Topak, talepleri dinledi.

Ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Topak, "Kaymakamımız Kadir Duman ile birlikte ilçemizin önemli üreticilerinden olan Canlar Mekatronik fabrikasını ziyaret ederek işletmenin üretim aşamaları, oluşturduğu istihdam ve sanayi imkanları ile ilgili bilgi aldık." dedi.

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