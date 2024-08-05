Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu

Kentte aniden başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İtfaiye ve belediye ekipleri, yola düşen ağaç dallarını temizlerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Marmaraereğlisi ilçesinde öğleden sonra başlayan fırtına ve dolu nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı, boş çöp konteynerleri yollara savruldu, bazı binaların çatıları zarar gördü.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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