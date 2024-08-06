Tekirdağ'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şaban Gürsoy (42) idaresindeki 59 SY 205 plakalı hafif ticari araç, Şeyhsinan Mahallesi'nde sürücünün rahatsızlanması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücünün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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