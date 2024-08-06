Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Şaban Gürsoy (42) idaresindeki 59 SY 205 plakalı hafif ticari araç, Şeyhsinan Mahallesi'nde sürücünün rahatsızlanması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi.

        Kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücünün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Hafif ticari araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
        Marmaraereğlisi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar u...
        Marmaraereğlisi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar u...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Bebek bezinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Bebek bezinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı