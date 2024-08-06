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        Tekirdağ'da Aile Sağlığı Merkezlerinde 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:38
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        Tekirdağ'da Aile Sağlığı Merkezlerinde 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
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        Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 6 ayda 2 milyon 870 bin kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

        Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile Sağlığı Merkezlerinin koruyucu sağlık uygulamaları açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Koruyucu hekimliğin öncelik haline getirildiği bir dönemin başladığını anlatan Kalkan, ASM'lerinin, hastanelerdeki yoğunluğu azalttığını anlattı.

        Kalkan, vatandaşların sağlık hizmetini kayıtlı olduğu aile sağlığı hekimlerinden rahatlıkla alabildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın yeni dönemde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezlerinin kapılarını daha rahat çalmalarını ve ilk müracaatlarını buralara yapmalarını rica ediyoruz."dedi.

        Koruyucu sağlık hizmetleri ile hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilk başvuru noktasının aile hekimleri olduğunu anlatan Kalkan, vatandaşların ikametlerine en yakın yerdeki sağlık hizmetlerine kolayca erişebileceklerini hatırlattı.

        2023 yılında 5 milyon 600 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden, aile hekimlerinden çok yönlü olarak istifade edebileceklerini, hastalıkla ilgili her türlü danışmayı rahatlıkla yapabileceklerini ve burada daha çok vakit bulabileceklerini, hekimleriyle daha uzun süreli diyalog kurabileceklerini belirtmek isterim. 2024 yılının 6 ayında yaklaşık 2 milyon 870 bin kişiye hizmet verdik. Vatandaşlarımız açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikli hale gelmesi kendi sağlıkları açısından hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde hastalarımıza ayrılan vakitler açısından önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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