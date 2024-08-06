Tekirdağ'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı

Ekipler, araştırma ve fiziki takip sonucu F.P'nin, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "hırsızlık", uyuşturucu ticareti", "tutuklunun kaçması" ve "konut dokunulmazlığı" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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