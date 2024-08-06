Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalandı
Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu motosikletin bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.
Motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Motosiklet sahibine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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