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        Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalandı

        Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:24
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        Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalandı
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        Tekirdağ'da 2 zanlı çaldıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu motosikletin bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

        Motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Motosiklet sahibine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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