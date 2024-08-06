Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen renkli tarlalar turizme katkı sağladı

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen kanola, lavanta ve ayçiçek tarlaları sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan sarı ve mor tarlalar mayıs ayı başından temmuz ayı sonuna kadar vatandaşlardan ilgi gördü.

Yakın ülkelerden ve illerden gelenler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirdi.

Ziyaretçilere renkli bir rota sunan tarlalar, sezon boyunca vatandaşların uğrak noktası oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri haline gelen kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlalarının, kentin turizmine katkı sağladığını söyledi. Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenlerin renkli tarlaları sık sık ziyaret ettiğini anlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ yılın her mevsiminde farklı renkleriyle adeta doğal stüdyo özelliğiyle yerli, yabancı turist ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Başta fotoğraf sanatçıları olmak üzere anılarını biriktirip geleceğe aktarmak isteyen ziyaretçilerimiz renk cümbüşünü hatıralarına kazıdı." dedi.