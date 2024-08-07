Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yeniyol görevine başladı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Abdülaziz Yeniyol, göreve başladı.

Yeniyol, yazılı açıklamasında, tarihi ve kültürel mirasıyla, Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk önderliğinde, tüm paydaşlarla koordineli olarak çalışarak Tekirdağ'ı hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyacaklarını aktaran Yeniyol, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız, geleceğimiz, yarınımız olan çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de nihai hedefi olan, yetkin ve erdemli insanlar olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluk bilinciyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin de altını çizdiği gibi, medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirmek için Tekirdağ'da yorulmak nedir bilmeden var gücümüzle çalışacağız. Bu amaçlar için hep birlikte mesai mefhumu tanımadan, ilmi rehber, irfanı ilke edinerek sizlere layıkıyla hizmet etmek en büyük hedefimiz olacaktır. Fikri ve sözü olan tüm paydaşlarımıza kapılarımız her zaman sonuna kadar açık olacaktır."