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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:34
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşayan F.Y'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Kapaklı'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kapaklı ilçesinde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 322 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hallaçlı mevkiinde A.O'nun kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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