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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol'dan Kaymakam Güler'e ziyaret

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:37
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol'dan Kaymakam Güler'e ziyaret
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şenol ve Güler makamda bir süre görüştü.

        Kaymakam Güler'den ilçe hakkında bilgi alan Şenol, misafirperverliği için Güler'e teşekkür etti.

        Güler, ziyareti için Şenol'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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