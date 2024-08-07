Tekirdağlı müzisyen deniz bisikleti kullanırken davul çaldı

Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez deniz bisikleti kullanırken davul çaldı.

İstanbul'a gezmeye giden Çelik, aldığı eğitimin ardından İstanbul Boğazı'nda deniz bisikletine bindi.

Boğazda davul çalarak bisiklet süren Çelik'in sosyal medyaya yüklediği görüntüler ilgi gördü.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Herkesin kendisini "çılgın davulcu" olarak tanıdığını ifade eden Çelik, daha önce yamaç paraşütü, dalış ve kayak yaparken davul çaldığını hatırlattı.

Çelik, depremzede çocuklar ve Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için de farklı etkinlikler yaptığını dile getirdi.

Deniz bisikletinde davul çalarak yeni bir farkındalığa imza atmak istediğini belirten Çelik, " İstanbul'da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. Gemi trafiğinin olmadığı sürekli deniz bisikleti turlarının yapıldığı alanda gösterimi yaptım. İstanbul Boğazı'ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu." diye konuştu.