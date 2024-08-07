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        Tekirdağlı müzisyen deniz bisikleti kullanırken davul çaldı

        Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez deniz bisikleti kullanırken davul çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:24
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        Tekirdağlı müzisyen deniz bisikleti kullanırken davul çaldı
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        Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez deniz bisikleti kullanırken davul çaldı.

        İstanbul'a gezmeye giden Çelik, aldığı eğitimin ardından İstanbul Boğazı'nda deniz bisikletine bindi.

        Boğazda davul çalarak bisiklet süren Çelik'in sosyal medyaya yüklediği görüntüler ilgi gördü.

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini söyledi.

        Herkesin kendisini "çılgın davulcu" olarak tanıdığını ifade eden Çelik, daha önce yamaç paraşütü, dalış ve kayak yaparken davul çaldığını hatırlattı.

        Çelik, depremzede çocuklar ve Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için de farklı etkinlikler yaptığını dile getirdi.

        Deniz bisikletinde davul çalarak yeni bir farkındalığa imza atmak istediğini belirten Çelik, " İstanbul'da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. Gemi trafiğinin olmadığı sürekli deniz bisikleti turlarının yapıldığı alanda gösterimi yaptım. İstanbul Boğazı'ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu." diye konuştu.

        Çelik, sosyal medyada paylaştığı videoların çok fazla ilgi gördüğünü aktararak, farklı projelere imza atmaya devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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