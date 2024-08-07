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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:58
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, 41 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda, S.B, N.Ç. ile S.B. gözaltına alındı.

        Kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından aranma kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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