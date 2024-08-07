Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından aranma kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 41 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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