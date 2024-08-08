Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi kayıtları başladı

Başvuru için, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi'ne gidilebileceği gibi, Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden de bilgi alınabileceği aktarıldı.

Tecrübeli ve alanında yetkin öğretmenlerin rehberliğinde, çocuklar fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik aktivitelerle eğlenerek öğrenecek.

Öğrencilere birçok farklı beceriyi kazandırırken okul hayatına da hazırlayan Çocuk Akademisi, tamamen eğitim faaliyetlerini ücretsiz sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Akademisi kayıtlarının, 12 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

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