Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi kayıtları başladı

        Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi kayıtları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Akademisi kayıtlarının, 12 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.

        Öğrencilere birçok farklı beceriyi kazandırırken okul hayatına da hazırlayan Çocuk Akademisi, tamamen eğitim faaliyetlerini ücretsiz sürdürüyor.

        Tecrübeli ve alanında yetkin öğretmenlerin rehberliğinde, çocuklar fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik aktivitelerle eğlenerek öğrenecek.

        Başvuru için, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi'ne gidilebileceği gibi, Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden de bilgi alınabileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağlı müzisyen deniz bisikleti kullanırken davul çaldı
        Tekirdağlı müzisyen deniz bisikleti kullanırken davul çaldı
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol'dan Kaymakam Güler'e ziyaret
        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol'dan Kaymakam Güler'e ziyaret
        Tekirdağspor'un transfer çalışmaları
        Tekirdağspor'un transfer çalışmaları
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yeniyol görevine başladı
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yeniyol görevine başladı