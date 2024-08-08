Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi kayıtları başladı
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Akademisi kayıtlarının, 12 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.
Öğrencilere birçok farklı beceriyi kazandırırken okul hayatına da hazırlayan Çocuk Akademisi, tamamen eğitim faaliyetlerini ücretsiz sürdürüyor.
Tecrübeli ve alanında yetkin öğretmenlerin rehberliğinde, çocuklar fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik aktivitelerle eğlenerek öğrenecek.
Başvuru için, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi'ne gidilebileceği gibi, Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden de bilgi alınabileceği aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.