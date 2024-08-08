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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 180 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:41
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 180 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 180 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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