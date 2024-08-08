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        "Çorlu kuzu ciğer sarma" Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu

        FIRAT ÇAKIR - Osmanlı'da saray mutfağının önemli lezzetlerinden olan Trakya'nın sevilen lezzeti "Çorlu kuzu ciğer sarma", Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:01
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        "Çorlu kuzu ciğer sarma" Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu
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        FIRAT ÇAKIR - Osmanlı'da saray mutfağının önemli lezzetlerinden olan Trakya'nın sevilen lezzeti "Çorlu kuzu ciğer sarma", Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu.

        Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorlu Belediyesi 2022 yılında ciğer sarma yemeğinin "Çorlu kuzu ciğer sarma" tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

        Başvurunun incelenmesinin ardından "Çorlu kuzu ciğer sarma" yemeği için geçen hafta coğrafi işaret belgesi verildi.

        Kentin Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı ve Seymen kavunu Türk Patent ve Marka Enstitüsünce tescillenen ürünlerden. Çorlu kuzu ciğer sarma yemeğinin de tescillenmesiyle tescilli ürün sayısı 11'e çıkmış oldu.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının arttığını belirtti.

        Tekirdağ'ın lezzetleriyle ünlü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ'a bir coğrafi işaretli ürün daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gastronomi turizmi şu an turizm çeşitleri içerisinde oldukça ilgi çekiyor."dedi.

        Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısını her geçen gün arttırdığına dikkati çeken Hacıoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde mutlaka coğrafi işaretli ürünlere rağbet gösterdiğini dile getirdi.

        Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Karagöz, Çorlu kuzu ciğer sarma yemeğinin tescillenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Ciğer sarmayı özel kılan lezzetin Trakya kıvırcık kuzusu olduğunu anlatan Karagöz, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Tekirdağ'ın tanıtımında Çorlu kuzu ciğer sarmanın lezzetiyle önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Karagöz, "Çorlu'nun tanıtımını yapmak, kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla başvurusunu yaptığımız, Çorlu kuzu ciğer sarmanın tescillenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Trakya kıvırcık kuzusundan olması önemli özelliklerinden biridir. Aynı zamanda diğer kuzu ciğer sarmalara göre kıvırcık kuzunun ciğer takımı ile gömleğinin kullanılması bizim Çorlu kuzu ciğer sarmamızın lezzetini ön plana çıkarmaktadır."

        - "Trakya'nın ve Balkanların en ideal yemeklerindendir"

        İşletmeci Mithat Saydam, "Çorlu kuzu ciğer sarma" yemeğinin Balkanların ve Trakya'nın en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ciğer sarmanın balkanlarda yüzyıllardır lezzetiyle ünlü bir yemek olduğunu aktaran Saydam, "Trakya'nın ve Balkanların en ideal yemeklerindendir. Ciğer sarma eski yıllarda yalnızca bahar aylarında yapılan bir yemekti. Eskiden nisan ve mayıs aylarında kuzu kesimleri olurdu. O zaman ciğer sarma yapılırdı. Şu anda senenin her vakti kuzu bulabiliyoruz." diye konuştu.

        Saydam, Çorlu kuzu ciğer sarmasının Balkanlarda bayram ve özellikle düğün yemeği olarak bilindiğini de ifade etti.

        Ciğer sarmanın süt kuzusunun takım ciğerinden ve gömleğinden yapıldığını aktaran Saydam, "Şam fıstığı, soğan ve sarımsak ile tencerede kavuruyoruz. Sırasıyla baharatları, pirinci ve ciğeri atarak kavuruyoruz. Daha sonra kemik ve et suyu vererek demlenmeye bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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