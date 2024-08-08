Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu'da bir evde ve Malkara'da bir iş yerinde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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