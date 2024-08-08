Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Şenol ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

Şenol, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Şenol'a bilgi verdi.

Şenol da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Şarköy'de "Açık Hava Sinema Günleri başladı

Şarköy Belediyesince vatandaşların filmleri ücretsiz izleyebileceği "Açık Hava Sinema Günleri" başlatıldı.