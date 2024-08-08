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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:29
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Şenol ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak, bir süre sohbet etti.

        Şenol, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Şenol'a bilgi verdi.

        Şenol da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Şarköy'de "Açık Hava Sinema Günleri başladı

        Şarköy Belediyesince vatandaşların filmleri ücretsiz izleyebileceği "Açık Hava Sinema Günleri" başlatıldı.

        Mürefte Kazım Dirik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, "Köstebekgiller: Perili Orman" filmi izleyicilerle buluştu.

        Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin ücretsiz olarak düzenlenmeye devam edeceğini bildirdi.

        Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmesini isteyen Var, "Farklı filmleri vatandaşlarımızla ücretsiz şekilde buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, yayınlanacak olan filmlerin tarihlerini öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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