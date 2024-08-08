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        Kapaklı ilçesinde zincir marketler denetledi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde zincir marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:27
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        Kapaklı ilçesinde zincir marketler denetledi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde zincir marketler denetlendi.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve zabıta müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi, raf ve kasa fiyatlar karşılaştırdı.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekipleri tarafından toplandı, işletme sahipleri hakkında idari işlem başaltıldı.

        Başkan Çetin, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "Halkın hem sağlığına hem de cebine olumsuz yönde etkileyen her zincir marketi gün gün denetleyeceğiz. Ekiplerimiz farklık kentimiz farklı noktalarında denetimlerini sürdürecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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