Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik ecza hap, 124 gram esrar, 19 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 975 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Şarköy, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.

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