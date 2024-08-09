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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Şarköy, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik ecza hap, 124 gram esrar, 19 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 975 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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