Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki kontrolde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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