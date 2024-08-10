Şarköy'de 2 plaj daha mavi bayrak aldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2 plaj daha mavi bayrak almaya hak kazandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Halk Plajı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede 6 olan mavi bayraklı plaj sayısının, 2 plajın daha mavi bayrak almasıyla 8'e yükseldiğini söyledi.

Mavi bayraklı plajların turizme önemli katkı sunduğunu ifade eden Yüceer, "Deniz suyu kalitesi, plaj temizliği, cankurtaran hizmetleri, duş, soyunma kabinleri, tuvalet imkanları, engelsiz plaj erişimi, çevre yönetimi ve eğitimi gibi 33 kriterin tamamının yerine getirilmesiyle mavi bayrak elde ediliyor. Marmara'ya mavi bayrak dikmek hiç kolay değil. Biz zoru başardık ama birlikte başardık, sizler de koruyup kollayarak sahip çıkacaksınız. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırırken hizmet standartlarımızı da yükseltiyoruz." diye konuştu.