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        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:06
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        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda Hallaçlı mevkisinde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 160 bin makaron ve 39 kilogram tütün ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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