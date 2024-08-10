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        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:38
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        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan inceleme sonucu F.T'nin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ç'yi silahla öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

        Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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