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        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:58
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        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

        Süleymanpaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Güler başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıda, Roman vatandaşların barınma ihtiyacı, çocukların eğitimi, istihdamı ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilerek varsa eksiklerin giderilmesi kararlaştırıldı.

        Güler, meslek edindirme kursları, eğitime katılımın arttırılması, evde yaşlı ve engelli bakım hizmetleri, sağlık taramaları gibi hizmetlerle Roman vatandaşların sosyal devlet şemsiyesi altında toplanmalarının önemine değinerek, aile içi şiddetin engellenmesi, madde bağımlılığının önüne geçilmesi, erken yaşta evliliklerin engellenmesi gibi konularda yapılacak çalışmaların örnek olacağını ifade etti.

        Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, STK ve kurum temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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