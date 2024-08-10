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        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:19
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        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        M.G'nin kullandığı 59 AJD 137 plakalı motosiklet, Yenice Mahallesi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Y.A. idaresindeki 34 YR 9417 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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