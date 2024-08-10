Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi
        Şarköy'de 2 plaj daha mavi bayrak aldı
        Şarköy'de 2 plaj daha mavi bayrak aldı
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda sosyalleşiyor
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda sosyalleşiyor