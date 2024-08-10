Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği, global firmaların çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da her yıl ekim alanı artan yerli hibrit ayçiçeğinin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği, global firmaların çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da her yıl ekim alanı artan yerli hibrit ayçiçeğinin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu söyledi.

        Toruk, AA muhabirine, Trakya'da geçen yıl 60 bin dekar alanda ekilen yerli ayçiçeğinin ekim alanının bu yıl 100 bin dekara çıktığını belirtti.

        Trakya'da geliştirilen çeşitlerin aşırı sıcaktan daha az etkilendiğine işaret eden Toruk, "İklim değişikliği, tarım ürünlerini olumsuz etkiliyor. Çeşitler yerel olduğu için buranın ekolojisine, iklimine uyum sağlayan çeşitler. Geçen sene aşırı sıcaktan dolayı ayçiçeğinde sıkıntı yaşanmıştı. Yerli ayçiçeği kendini gösterdi ve Trakya genelinde çok memnuniyet oluştu. Böylece yerli çeşitlerin pazara girişi de sağlandı." diye konuştu.

        Toruk, ekim alanı artan yerli ayçiçeğinin kendisini ispatladığını dile getirdi.

        Bölgede kuraklığın bu yıl da etkili olduğunu belirten Toruk, "Trakya'nın dekar başına 200-220 kilogram aralığında olan ayçiçeği üretimi uzun yıllar ortalaması, geçen sene 100 kilograma kadar düşmüştü. Bu sene biraz daha iyi ama yine düşük olacak. Bizim tahminimiz Trakya'da 150 kilogram civarında ortalama verim alacağız. Burada çok net söyleyebileceğimiz bir şey var. Bizim sattığımız, Trakya Bölgesi'nde ıslah edilmiş yerli hibrit tohumları, global çeşitlere göre hem kuraklığa hem ekolojiye dayanım açısından daha başarılı oldu. Burada geliştirilmiş, burada üretilmiş çeşitler kendini daha çok gösterecek, bu çeşitlerin daha başarılı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yerli ayçiçeği çeşitlerinin uluslararası pazarlarda da yerini almaya başladığını kaydeden Toruk, "Dekardan 120 kilogram verim alan global çeşitler varken yerli çeşidimiz, 170-180 kilogramlarda verim alıyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sanayi Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın müthiş destekleri var. Ürettiğimiz yerli tohumlar, global firmaların hatta pazar payı yüksek olan firmaların çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı, Trakya Bölgesi'nin ekolojisiyle daha uyumlu. Üretimi büyüterek devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 160 bin makaron ele geçirildi
        Şarköy'de 2 plaj daha mavi bayrak aldı
        Şarköy'de 2 plaj daha mavi bayrak aldı