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        Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:30
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        Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstiklal Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, inşa edilecek istasyon ile yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale edileceğini söyledi.

        İstasyonu en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Yüceer, "Burada yapılacak hizmetler bu binanın ne kadar önemli olduğunu, itfaiye teşkilatımızın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Çok önemli bir ihtiyacı gidermek için buradayız. Büyük bir özveri ile canları pahasına bu görevi fedakarca yerine getiren tüm itfaiye mensuplarımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

        Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da istasyonun ilçede önemli bir eksikliği gidereceğini belirterek, Yüceer'e teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Yüksel Özdal da istasyonla ilgili bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından istasyonun temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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