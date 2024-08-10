Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstiklal Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, inşa edilecek istasyon ile yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale edileceğini söyledi.

İstasyonu en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Yüceer, "Burada yapılacak hizmetler bu binanın ne kadar önemli olduğunu, itfaiye teşkilatımızın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Çok önemli bir ihtiyacı gidermek için buradayız. Büyük bir özveri ile canları pahasına bu görevi fedakarca yerine getiren tüm itfaiye mensuplarımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.