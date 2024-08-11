Tekirdağ'da "Dirençli Kent" paneli düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Dirençli Kent" paneli gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy ilçesinde 1912 yılında yaşanan Mürefte Depremi'nin 112. yılı dolayısıyla düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, panelin geçmişi anlamak ve geleceğe güvenle bakmak için önemli olduğunu söyledi.

Kenti depreme hazır hale getirmek için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Yüceer, "Geleceğe daha güvenle bakabilmemiz için, bu tür farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Hep birlikte el ele vererek, Tekirdağ'ımızı depreme karşı daha dirençli bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.