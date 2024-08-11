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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:11
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, iddiaya göre düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istedi.

        Düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralandı.

        Babasını araçla hastaneye götürmek isteyen oğul, olay yerinde baygınlık geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğul Ada Özkan da sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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