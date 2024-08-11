Tekirdağ'da bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğul Ada Özkan da sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralandı.

Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, iddiaya göre düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istedi.

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