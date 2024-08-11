Muratlı'da "Açık Hava Sinema Günleri" başladı

Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ederek programı öğrenebileceğini aktaran Türel, "Farklı filmleri vatandaşlarımızla ücretsiz şekilde buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, yayınlanacak olan filmlerin tarihlerini öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Varol Türel, yaptığı yazılı açıklamada, filmlerin ücretsiz olduğunu belirtti.

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