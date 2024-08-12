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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:36
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüste uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, plakasını belirledikleri minibüsü Sultanköy Mahallesi'nde durdurdu.

        Minibüste bulunan 2 şüphelinin üst aramasında 152 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.C.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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