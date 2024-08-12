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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:07
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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Z.E. idaresindeki 59 RT 668 plakalı otomobil, Göçerler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araçtaki E.Ç. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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