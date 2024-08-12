Tekirdağ'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, başkanlığında Çorlu Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, jandarma ve emniyet güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Soytürk, il genelinde yapılan uygulamalarda 258 bin 5 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını ve çeşitli suçları bulunan 428 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanan 19 zanlının tutuklandığını aktaran Soytürk, 2 çalıntı otomobil, 5 çalıntı motosiklet, 5 cep telefonu, 4 ziynet eşyası ile 40 bin 200 liranın sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi.

Yağma olaylarında 15 şüphelinin yakalandığını ve 5 zanlı tutuklandığını anlatan Soytürk, 2 kasten adam öldürme olayında bir zanlının ruhsatsız tabanca ile yakalanarak tutuklandığını diğer olayda ise zanlının intihar ettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde 58 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca ele geçirildiğine dikkati çeken Soytürk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik bin 266 denetim yapıldığı, ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 8 işletmenin geçici olarak faaliyetten men edildiğini ve 139 işletmeye 454 bin 204 lira cezai işlem uygulandığını ifade etti.