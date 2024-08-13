Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı yapıldı

Toplantıda, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Ergene ve Kapaklı ilçelerindeki okulların ve eğitim yatırımlarının son durumları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantı Çorlu Kaymakamlığında yapıldı.

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