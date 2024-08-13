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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:45
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 13 ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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