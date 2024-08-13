Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah bulundu.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 13 ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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