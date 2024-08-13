Kaymakam Güler, Yeniyol ile bir süre görüşerek, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında istişare bulundu.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, ilçe protokolü ve kurum çalışanları katıldı.

İl genelinde bugüne kadar 3 bin 500 yabancı uyruklu kişi sorgulanmış ve gerekli işlemleri yapıldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda hizmet veren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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