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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Mobil Göç Noktası" aracını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:52
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Mobil Göç Noktası" aracını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda hizmet veren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

        Tekirdağ'da 2 mobil göç aracı ile hizmet veriliyor.

        İl genelinde bugüne kadar 3 bin 500 yabancı uyruklu kişi sorgulanmış ve gerekli işlemleri yapıldı.

        - 300 keklik doğaya salındı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 300 keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğünce 300 çil keklik, Örey Mahallesi'nde düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, ilçe protokolü ve kurum çalışanları katıldı.

        - Süleymanpaşa Kaymakamı Güler'den İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

        ​​​​​​​Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Kaymakam Güler, Yeniyol ile bir süre görüşerek, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında istişare bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güler'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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