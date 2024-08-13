Tekirdağ'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınları hakkında çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, il genelinde orman ve piknik alanlarında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Orman yangınlarına hassasiyet gösterilmesi ve yangınların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.
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