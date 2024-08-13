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        Tekirdağ'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:08
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        Tekirdağ'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, ekiplerince orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınları hakkında çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler, il genelinde orman ve piknik alanlarında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Orman yangınlarına hassasiyet gösterilmesi ve yangınların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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